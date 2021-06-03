Горняк22: 12 причин: почему велосипед очень полезен для здоровья человека
Велосипед Фото: pexels.com
Отмечаем Всемирный день велосипеда и рассказываем, почему ездить на этом виде транспорта очень полезно для здоровья людей
3 июня отмечается спортивный праздник – Всемирный день велосипеда. Это совсем молодое событие, которое появилось в 2018 году.
Как указано на сайте ООН, Всемирный день велосипеда привлекает внимание к преимуществам использования этого вида транспорта, как простого, доступного, чистого и экологичного. Велосипеды способствуют очищению воздуха и уменьшению заторов, а также положительно влияет на здоровье человека благодаря физической активности.
В этот день проводятся велопробеги, флэшмобы и мастер-классы, а редакция «Толка» собрала факты о пользе езды на велосипеде.
Чем полезен велосипед для здоровья:
1. Поездки на велосипеде улучшают сон, так как регулярные физические нагрузки позволяют выводить из организма гормон стресса – кортизол, а в процессе катания в организме вырабатывается гормон счастья.
2. Поездки укрепляют сердечно-сосудистую систему.
3. Катание улучшает мыслительные способности: приток крови и кислорода к мозгу увеличивается.
4. Езда на велосипеде улучшает пищеварение, так как благодаря ей улучшается обмен веществ и повышается аппетит.
5. Поездки на велосипеде улучшают выносливость и мышечный тонус.
6. Велопрогулки способствуют снижению веса, так как во время катания сжигается большое количество калорий.
7. Езда на велосипеде улучшает состояние кожи, так как ускоряет процесс циркуляции крови и замедляет процессы старение кожи.
8. Велопрогулки укрепляют нервную систему: стабилизируется эмоциональное состояние, улучшает настроение и общее самочувствие.
9. Велопрогулки улучшают снабжение клеток кислородом.
10. Поездки на велосипеде улучшают кровообращение — кровь начинает активно циркулировать по кровеносным сосудам, нигде не застаиваясь.
11. Езда на велосипеде улучшает работу легких.
12. Прогулки на велосипеде развивают вестибулярный аппарат.
Факты с сайтов: Velostrana.ru и Forwardvelo.ru.