Горняк22: В алтайском селе автомобиль сбил семилетнего ребенка на велосипеде

Место ДТП Фото: "Каменские известия"

63-летний водитель УАЗ допустил наезд на мальчика, который неожиданно выехал на велосипеде перед близко движущимся транспортом

Семилетний ребенок-велосипедист пострадал в ДТП в алтайском селе. Об этом сообщает газета «Каменские известия».

Инцидент произошел 30 мая в райцентре Тюменцево.

По предварительным данным, 63-летний водитель УАЗ допустил наезд на мальчика, который неожиданно выехал на велосипеде перед близко движущимся транспортом.

Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. У него также оказались выбиты передние зубы. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее «Толк» сообщал о том, что полиция устанавливает личность мужчины, пострадавшего в ДТП под Барнаулом.

ТОЛК