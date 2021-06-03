Горняк22: Заключены под стражу фигуранты дела о частном доме престарелых в Рубцовске

По решению суда заключены под стражу два предпринимателя, который обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идет о частном доме для престарелых, расположенном на улице Рихарда Зорге в Рубцовске.

Антисанитария, недостаточное количество продуктов питания и предметов гигиены и так далее стали основанием для возбуждения уголовного дела. Как сообщили в региональном Следкоме, с 2016 года трое предпринимателей поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых.

При этом санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении пансионата не отвечала требованиям норм. Постояльцы не были должным образом обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Сейчас постояльцев частного дома престарелых переселили в государственное учреждение.

Фото с сайта СКР по Алтайскому краю

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Алтайская правда