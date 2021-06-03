Горняк22: Следователи раскрыли истинную причину гибели рубцовской школьницы

Следователи установили причину гибели рубцовской школьницы. По заключению экспертов, смерть наступила в результате асфиксии. Девочка задохнулась, употребляя пищу. Данная информация была представлена на брифинге Следкома 31 мая.

Таким образом, смерть 12-летнего подростка не связана со школьным конфликтом, о котором мы рассказывали в апреле текущего года. Это оказалось трагическим совпадением. И, к сожалению, в тот момент никого не оказалось рядом, чтобы помочь.

Следственный отдел по городу Рубцовску краевого Следкома по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время расследование еще не завершено. Следователи продолжают устанавливать все детали случившегося.

Добавим, что обстоятельства произошедшего выясняли также уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители регионального Министерства образования и науки.

Фото: Максим Стрелковский

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Алтайская правда