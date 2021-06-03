Горняк22: Дело экс-представителя губернатора Стеллы Штань направили в суд

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Уголовное дело в отношении экс-представителя губернатора в Алтайском заксобрании Стеллы Штань направлено в суд. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.

В начале предварительного следствия чиновница вину не признавала, но затем возместила ущерб в полном объеме. Следователь также арестовал ее автомобиль стоимостью более 4 млн рублей.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по краю Елена Коновалова, у Стеллы Штань с 2010 по 2015 год в собственности было нежилое помещение. Она решила продать его, обратилась к знакомому риэлтору. А в это время директор частного детского сада «HAPPY BABY» Елена Воротникова искала помещение в Барнауле. Она узнала о продаже.

В ноябре 2015 года встретилась с продавцом и риэлтором. Хотела купить помещение. Для этого намеревалась использовать средства, выделяемые по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Но вот только у женщины не было достаточных денежных средств.

Как утверждает следствие, женщины подделали договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была сильно завышена. Также была сделана расписка о передаче денег для частичного расчета по договору. Эти бумаги передали в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края. Из бюджета была выделена субсидия – 14 млн рублей. Деньги, по данным следствия, забрала Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 кв. метров.

С расследованием помогали сотрудники ФСБ. Ранее уголовное дело в отношении Елены Воротниковой было направлено в суд.

Напомним, 1 апреля Стелла Штань была задержана по подозрению в серьезном мошенничестве. 2 апреля ее арестовали на два месяца. Затем бывшей представительнице губернатора и правительства Алтайского края в региональном заксобрании смягчили меру пресечения — выпустили из СИЗО под домашний арест.

Уже в начале апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от должности Стеллу Штань.

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Алтайская правда