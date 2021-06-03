Горняк22: 117 человек тушили склад на Власихинской в Барнауле

В торгово-складском здании на улице Власихинской в Барнауле 2 июня произошел сильный пожар. В МЧС ему присвоили повышенный ранг, требующий больше сил и средств, чем обычно.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 14:20. Через две минуты на место происшествия прибыло первое подразделение, на тот момент крыша полыхала открытым огнем, и он грозил распространиться дальше.

Пожарные организовали два боевых участка, работали 12 звеньев газодымозащитной службы. Распространение огня удалось остановить к 14:59. В это время площадь пожара составила 850 кв. метров. В 16:27 было ликвидировано открытое горение. Из охваченных пламенем помещений вынесли два газовых баллона.

На этом пожаре было эвакуировано 120 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет. В тушении участвовали 117 человек, подъезжало 35 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар

Алтайская правда