Горняк22: Под домашний арест поместили в Барнауле хозяйку батута, где пострадали дети

Хозяйка барнаульского батута, на котором серьезно пострадали две девочки, по решению суда помещена под домашний арест. Женщина обвиняется по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как напомнила помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова, инцидент произошел днем 30 мая возле ТЦ «район». Здесь опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. Трехлетняя и четырехлетняя девочки получили тяжкие телесные повреждения.

В этот же день губернатор Виктор Томенко поручил проверить аттракционы по всему краю. В результате издан приказ о проведении с 31 мая рейдов по осмотру аттракционов.

2 июня пресс-служба губернатора сообщила о том, что прокуратура разрешила внеплановую проверку только одного батута в Барнауле. Речь идет об ИП Красакова, которое и размещало надувной батут у торгового центра «Район».

Официально в Барнауле насчитывается более 20 надувных батутов: 14 — на площадках у торговых центров, остальные — в парках отдыха.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

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Барнаул

Алтайская правда