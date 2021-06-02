ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Жара до +35 градусов и местами грозы ожидаются 2 июня в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

Жара. Лето. Погода Фото: Анна Меньшикова

Синоптики предупреждают, что жаркая погода в регионе продержится еще три дня, а к выходным похолодает и пойдут дожди

Днем 2 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +30…+35 градусов. В южных районах края в этот день местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, передает ЦГМС региона.

В Барнауле в среду до +30…+32 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.

ТОЛК

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