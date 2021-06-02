Горняк22: Барнаульский вандал сломал фонарь на ул. Георгия Исакова

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в Барнауле неизвестный вандал сломал фонарь на аллее по ул. Георгия Исакова.

Парень был на площадке с уличными тренажерами, затем подошел к фонарю, начал его с силой раскачивать. В результате свет потух и плафон упал. Рядом были еще трое молодых людей.

В сообществе «Инцидент Барнаул» утверждается, что вандалы ломали не один фонарь. Подтверждения этой информации пока нет.

В комментариях пользователи осуждают вандалов и искренне не понимают, для чего нужно было ломать фонарь.

Видео: СервисКом

Барнаул

Алтайская правда