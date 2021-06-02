Горняк22: Трагедия на батуте: владелец задержан, предпринимателю предъявлено обвинение

51-летней женщине-ИП, организовавшей злосчастный батут на Докучаево в Барнауле, предъявлено обвинение.

Следком сообщает, что днем 30 мая надувной батут опрокинулся вместе с находящимися внутри детьми. Две девочки 3-х и 4-х лет при этом получили тяжкие телесные повреждения.

Предпринимательница задержана и допрошена в качестве обвиняемого. Следствие намерено просить суд заключить ее под стражу. Кроме того, задержан владелец батута – 30 — летний предприниматель. Расследование уголовного дела продолжается.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul пишет, что предприниматель числится владельцем сети детских развлечений, а женщина – это его мать, управляющая сетью по доверенности.

Фото: Максим Стрелковский

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Барнаул

Алтайская правда