ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаулец заявил в полицию на «ворожею», не сумевшую вернуть ему девушку

Горняк22
15 часов Ago

В полицию поступило заявление от 37-летнего барнаульца, который пытался приворожить ушедшую от него девушку, но в итоге лишился 35 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что нашел в интернете «любовную ворожею» и попросил приворожить свою бывшую девушку, ушедшую от него к другому. «Ясновидящая» запросила за свои услуги 35 тысяч рублей, мужчина перевел их на указанный счет и принялся ждать результата.

Через какое-то время потерпевший понял, что приворот не работает, однако связаться с «ворожеей» ему не удалось. Тогда барнаулец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Барнаул 

Алтайская правда

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