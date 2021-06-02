Горняк22: Барнаулец заявил в полицию на «ворожею», не сумевшую вернуть ему девушку

В полицию поступило заявление от 37-летнего барнаульца, который пытался приворожить ушедшую от него девушку, но в итоге лишился 35 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что нашел в интернете «любовную ворожею» и попросил приворожить свою бывшую девушку, ушедшую от него к другому. «Ясновидящая» запросила за свои услуги 35 тысяч рублей, мужчина перевел их на указанный счет и принялся ждать результата.

Через какое-то время потерпевший понял, что приворот не работает, однако связаться с «ворожеей» ему не удалось. Тогда барнаулец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Барнаул

Алтайская правда