ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Суд вынес приговор алтайскому диспетчеру, допустившему аварию на ж/д

Горняк22
15 часов Ago

Тальменский районный суд приговорил женщину-диспетчера к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за нарушение техники безопасности, повлекшем смерть человека.

По данным Алтайского линейного управления МВД России, 14 сентября 2019 года дежурная по железнодорожной станции открыла светофор, перевела стрелки пути и по радиосвязи дала поездной бригаде команду на проход поезда по пути, который был закрыт – там на вышке автомотрисы орудовали три работника Алтайской дистанции электроснабжения.

Поезд столкнулся с монтажной площадкой автомотрисы, электромонтеры получили тяжкие телесные повреждения, один из них скончался в больнице.

Тальменский район 

Алтайская правда

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