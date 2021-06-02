Горняк22: Суд вынес приговор алтайскому диспетчеру, допустившему аварию на ж/д

Тальменский районный суд приговорил женщину-диспетчера к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за нарушение техники безопасности, повлекшем смерть человека.

По данным Алтайского линейного управления МВД России, 14 сентября 2019 года дежурная по железнодорожной станции открыла светофор, перевела стрелки пути и по радиосвязи дала поездной бригаде команду на проход поезда по пути, который был закрыт – там на вышке автомотрисы орудовали три работника Алтайской дистанции электроснабжения.

Поезд столкнулся с монтажной площадкой автомотрисы, электромонтеры получили тяжкие телесные повреждения, один из них скончался в больнице.

Тальменский район

Алтайская правда