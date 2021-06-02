Горняк22: Житель Горняка с особой жестокостью убил беспомощного пенсионера

Разыскивая по всему городу предполагаемых поклонников подруги, житель Горняка с особой жестокостью убил беспомощного пенсионера. На основании вердикта присяжных суд вынес ему приговор: 20 лет колонии строгого режима.

«А дядя Коля на полу лежит…»

Убитым хозяина одного из частных домов в Горняке нашли в обеденное время в начале декабря 2019 года, прямо в его собственном доме. Полицейских вызвал мужчина, который отказался представиться. Судя по интонациям, он был очень испуган. Поначалу казалось, что произошло убийство в условиях неочевидности. Но вскоре выяснилось, что есть свидетели преступления.

Как рассказала «АП» следователь Змеиногорского межрайонного отдела регионального Следкома РФ Ксения Рытова, стало известно, что звонил знакомый пенсионера. Об убийстве он узнал от своей жены, которая застала преступника в доме, когда тот расправлялся с дедушкой.

Супруги ухаживали за пожилым мужчиной. В силу возраста и по состоянию здоровья он мало передвигался самостоятельно, мог ходить только с помощью трости. И поэтому молодая семья взяла его под опеку. Готовили поесть, топили печь, делали уборку в доме. Отношения сложились доверительные. Женщина часто приходила ухаживать за подопечным вместе с шестилетним сынишкой. И дядя Коля, как они его называли, охотно общался с ребенком, играл.

В день убийства всё начиналось как обычно. Утром опекуны пришли к дяде Коле. Он сидел на диване, укрывшись одеялом. Настроение у него было хорошее, попросил, чтобы ему сварили манной каши и купили минеральной воды.

Женщина с маленьким помощником отправилась к себе домой, там они приготовили дедушке обед. А когда вернулись, чтобы покормить, увидели страшную картину. Первым в комнату заскочил мальчик, и мать услышала его крик: «Мама, здесь дядя, а дядя Коля на полу лежит!» Женщина побежала к сыну, который стоял в дверном проеме, и увидела между диванами мужчину, одетого в черную куртку. Она узнала местного жителя Сергея П. В руке у него была кочерга, а хозяин дома лежал на полу на боку. Женщина испугалась, схватила ребенка и бросилась прочь. Они всю дорогу до дома бежали, опасаясь, что Сергей начнет их догонять. Ведь у него была репутация агрессивного и жестокого человека. Ходили слухи, что однажды он уже кого-то убил, но это не удалось доказать в суде. Многие в городе его боялись.

Неприветливо встретил

Вскоре выяснилось, почему Сергей П. напал на пенсионера. 43-летний мужчина зашел в дом пожилого человека в поисках одного из друзей своей гражданской супруги. Подозревал, что благоверная завела с ним роман. Такие выводы ревнивец сделал на основании того, что жена не навещала его, пока он находился в изоляторе временного содержания, не приносила передачи. За все десять дней она решила увидеть мужа лишь раз, когда срок его наказания уже подходил к концу. И тогда гордый супруг отказался ее видеть и принимать передачку. Заявил, что ему от нее уже ничего не надо.

Зато как освободился, прямо с утра угостился горячительным напитком, взял нож и отправился на поиски соперника.

К дяде Коле Сергей П. зашел будучи уверенным, что застанет поклонника жены там, так как дома молодого человека не оказалось, по другим адресам тоже. Какой уж разговор состоялся у переполненного злобой непрошеного гостя с хозяином дома, неизвестно. Сергей П. во время следствия полностью отрицал свою вину и ничего по поводу случившегося не объяснял.

Но, возможно, дядя Коля просто не очень приветливо встретил его. Один из знакомых пенсионера рассказал, что иногда забегал в гости «к деду». С ним было интересно разговаривать, он рассказывал занятные истории из своей жизни, как работал на шахте, а потом таксистом.

По характеру пожилой мужчина был неагрессивный, уравновешенный, но в обиду себя не давал. На любые колкие слова мог так же колко ответить.

И бешеные глаза

Супруга Сергея П. сообщила, что в тот день он пришел домой в испачканной кровью кофте. Сказал ей, что убил человека. Глаза у него при этом были какие-то «бешеные». Но женщина поначалу ему не поверила, решив, что он так шутит. Сергей тем временем снял с себя одежду и сжег в печи. Затем умылся и лег спать.

Об этом жена рассказала полицейским не сразу, так как боялась за своих родственников и за собственную жизнь. Ведь супруг очень жестокий человек, неоднократно поднимавший на нее руку.

Когда дело дошло до суда, Сергей П. выбрал суд присяжных, надеясь убедить их в своей невиновности. Но сделать этого ему не удалось. Присяжные вынесли вердикт: виновен, а также выразили мнение, что он не заслуживает снисхождения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Новости Горняка

Алтайская правда