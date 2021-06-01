Горняк22: Россияне назвали сумму, которая им нужна для содержания детей

Дети Фото: pixabay.com

По результатам опроса, каждый пятый из респондентов рассказал, что на содержание ребенка нужно от 50 до 100 тысяч рублей, а 8% указали сумму свыше 100 тысяч

35% россиян назвали сумму в 15-30 тысяч рублей в месяц, как необходимую для содержания ребёнка. Об этом стало известно из исследования банка «Открытие», сообщает «РИА Новости».

«По мнению еще 33%, эта сумма для достойного содержания ребёнка составляет от 30 до 50 тысяч рублей», – отметили аналитики.

Только 6% опрошенных заявили, что для оплаты всех нужд и потребностей ребёнка достаточно 15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма, которая лишь незначительно превышает официальный прожиточный минимум.

Ранее «Толк» сообщал, что эксперты подсчитали, во сколько для родителей обойдётся выпускной детей. При этом, по результатам опроса, большая часть суммы уйдёт на покупку выпускного наряда.

ТОЛК