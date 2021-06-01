Горняк22: Что высаживать в июне: лунный календарь огородника на 2021 год

Сад. Огород Фото: Анна Меньшикова

Лунный календарь подсказывает садоводам и огородникам, какие дни особенно благоприятны для высадки растений, следуя ему, можно получить хороший урожай

Начало лета для огородников и садоводов – это продолжение посевного и посадочного сезона. В это время высаживают многие культуры, которые с учетом теплой погоды успевают вызреть до осени, кроме этого, в июне уделяют внимание кустарники и клумбам.

Как указывает сайт Botanichka.ru, по лунному календарю основные работы стоит проводить в первые три дня наступившего месяца. Также весьма благоприятны следующие числа июня: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 и 30. Когда и какую культуру лучше всего высаживать, смотрите в календаре «Толка».

Календарь огородника на июнь 2021 года Фото: Мария Трубина

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