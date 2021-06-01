Горняк22: В Бийске вновь выставили на торги трамваи и имущество депо

Трамвай. Бийск Фото: Бийский рабочий, Сергей Кулыгин

Ранее конкурсный управляющий выставлял на торги часть имущества, однако большинством объектов никто так и не заинтересовался

2 июня признанное несостоятельным муниципальное трамвайное управление Бийска проведет торги по продаже всего имущества, в том числе самих трамваев, сообщает «Банкфакс». Начальная цена лота – 1,3 млрд рублей.

Впервые трамвайный комплекс выставили на торги в феврале 2021 года. Однако из-за отсутствия претендентов аукцион тогда не состоялся. Позже стоимость лота была установлена на уровне 1,480 млрд рублей. В него входили: 82 единицы подвижного состава, 228 единиц машин и оборудования, сама трамвайная сеть, объекты недвижимости и другое имущество.

Заявки на новые торги принимают до 1 июня, снизив при этом стоимость лота.

Депутаты гордумы опасаются, что регулярное снижение цены может привести к тому, что трамваи попадут в частные руки, и город лишится этого вида транспорта.

Сейчас Бийск не может позволить себе выкупить трамвайное управление. В мэрии рассчитывают, что это произойдет, когда стоимость упадет до 300 млн рублей. Однако если покупатель не найдется, то все имущество МУПа перейдет в распоряжение муниципалитета бесплатно.

Председатель местного парламента Сергей Ларейкин отметил, что ожидаемая цена в 300 млн может привлечь предпринимателей, которые захотят сдать трамваи на металлолом.

Сейчас транспорт принадлежит МУП «Бийскгортранс». После банкротства трамвайного управления в 2019 году предприятие использует имущество на правах аренды.

Основные кредиторы МУП «Трамвайное управление» – это налоговая служба (19,9 млн) и «Алтайэнергосбыт» (4 млн). Однако долг может вырасти еще на 10 млн, так как «Алтайкрайэнерго» хочет вернуть себе эти средства, уплаченные по сделкам, признанным недействительными.

Ранее сообщалось, что в Бийске выставили на продажу трамвайный комплекс вместе с рельсами, вагонами и зданием «трамвайного» управления. Начальная цена лота – 1,5 млрд рублей. Продажа связана с процедурой банкротства МУП Бийска «Трамвайное управление», которая перешла в финальную стадию.

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