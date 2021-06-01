Горняк22: Гречка, призывники, сотовая связь: новые законы вступают в силу в июне

Договор. Закон Фото: pixabay.com

В начале июня в силу вступит закон о просветительской деятельности, а абоненты сотовой связи смогут заключать договор с оператором дистанционно

В начале июня в России начинают действовать несколько новых законов, сообщают «Известия».

С начала месяца в силу вступит новый закон о просветительской деятельности. По новым правилам, заниматься ею смогут только органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, но только при соблюдении требований закона.

Минобрнауки и Минпросвещения будут принимать решение о о сотрудничестве образовательных учреждений с международными организациями.

Также с 5 июня и до конца лета в России будет запрещен вывоз гречневой крупы за границу. Такое решение правительство приняло из-за подорожания упаковки и невысокого урожая. Ожидается, что это позволит предотвратить рост цен на продукцию.

Кроме того, призывников, имеющих отсрочку от службы в армии, с 1 июня освободят от прохождения медосмотра в случае, если отсрочка не связана с состоянием здоровья.

С 1 июня абоненты смогут заключать договор с оператором мобильной связи дистанционно, при этом предоставлять услуги связи пользователям, не предоставившим информацию о себе, компаниям запрещено.

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