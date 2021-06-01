Горняк22: Стали известны подробности жуткого ДТП в Первомайском районе

Подробности ДТП в Первомайском районе, в котором погибли 3 человека и еще 11 получили травмы, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Утром 31 мая на дороге К-04 столкнулись легковой автомобиль Mazda и автобус Iveco.

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло как листок бумаги. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Автобус также получил серьезные повреждения. В результате травмированы 11 человек. У них — травмы различной степени тяжести.

В полиции выяснили, что водитель легкового автомобиля не имел права управления транспортным средством. По предварительным данным, мужчина 1997 г.р. на автомобиле Mazda ехал со стороны села Первомайское. Водитель выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автобусом, принадлежащим одному из предприятий. В это время автобус вез работников.

Сейчас на месте аварии работают полицейские и следователи. Они устанавливают точные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

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ДТП | Первомайский район

Алтайская правда