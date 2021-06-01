Горняк22: ДТП с 5 погибшими произошло в Алтайском крае
Еще одно жуткое дорожно-транспортное происшествие с погибшими произошло 31 мая в Алтайском крае. На этот раз авария случилась в Ельцовском районе.
В пресс-службе ГУ МВД России по сообщили, что в ДТП погибли пять человек. Еще один пострадал. Он доставлен в медицинское учреждение.
Авария произошла около двух часов дня в 10 километрах от села Мартыново на дороге К-05 «Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью». Здесь столкнулись Nissan и Subaru.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Subaru загорелся и сгорел. В его в салоне обнаружено предположительно тело водителя.
В автомобиле Nissan погибло 4 человека. Один пассажир госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются.
Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения в зоне произошедшего.
ДТП | Ельцовский район