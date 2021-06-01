Горняк22: 2,5 млн рублей перевел телефонным аферистам житель Бийска

Послушавшись мошенников, 61-летний житель Бийска потерял крупную сумму. Он перевел телефонным аферистам почти 2 500 000 рублей.

Пожилому мужчине позвонили по телефону неизвестные. Они сообщили, что якобы происходит перевод денежных средств с его счета, но пока сотрудники банка их блокируют.

Чтобы остановить подозрительные операции, необходимо подтвердить личность, назвав код из СМС. После бийчанин получил сообщения об одобрении кредита. Мошенники заверили, что деньги надо перевести на резервный счет, чтобы уберечь финансы.

Слова лже-банкиров подтвердил лже-полицейский, который перезвонил позже. Когда потерпевший понял, что его обманывают, то деньги были уже на чужих счетах.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминают, что нельзя слушать и выполнять инструкции незнакомцев. Тем более называть три цифры с обратной стороны карты и коды из СМС. Будьте бдительны!

Новости Бийска

Алтайская правда