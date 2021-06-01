Горняк22: В тяжелом состоянии находится девушка, которая пострадала в ДТП с 5 погибшими

31 мая при столкновении двух легковых автомобилей на 110 км автомобильной дороги 01К-05 Мартыново-Ельцовка Ельцовского района погибло 5 человек. Кроме того, пострадала несовершеннолетняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, реанимационная бригада транспортирует девушку для оказания экстренной помощи в Бийскую центральную городскую больницу.

Глава региона Виктор Томенко поручил министру здравоохранения взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей, сообщает пресс-служба губернатора края.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ельцовский район

Алтайская правда