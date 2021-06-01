Горняк22: 14-летней алтайской школьнице, совершившей насилие, предъявили обвинение

СК России по Алтайскому краю предъявил обвинение 14-летней школьнице в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

23 мая 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были записаны на камеру мобильного телефона.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следком РФ.

Председатель СК РФ поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате.

Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и Барнаула. В его рамках проводятся обыски в учреждениях органов власти, допросы должностных лиц.

По настоянию следователей регионального СК администрация города приняла решение снести здания, в котором было совершено преступление.

Расследование продолжается.

Барнаул

Алтайская правда