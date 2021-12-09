Горняк22: В российских магазинах «новогодний набор» подорожал почти на 20%

Новый год Фото: pixabay.com

По словам экспертов, несмотря на рост цен, продажи новогодней атрибутики в ноябре текущего года резко выросли, по некоторым позициям – более чем в два раза

В России стоимость «новогоднего набора» выросла на 19%, или почти до пяти тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования ресурса «Чек Индекс», сообщает «Лента.ру».

В список покупок включили: шампанское, мандарины, искусственную ель, гирлянды, елочные шары, мишуру и звезду на верхушку елки. Товары подорожали после скачка спроса: в ноябре он вырос на 80-90% в сравнении с прошлым годом.

По словам аналитиков, россияне приспособились к изменившимся условиям торговли, которая из-за пандемии начала развиваться онлайн. При этом граждане в целом начали больше покупать товары из этого набора.

Кроме того, на увеличение продаж также повлияло возросшее желание отмечать Новый год. В 2020 году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега россияне менее активно готовились к празднику и делали меньше покупок.

Ранее в России предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год. По словам депутата Султана Хамзаева, нужны конкретные механизмы по защите здоровья россиян. Внутри новогодних праздников необходимы ограничения, ведь некоторые граждане теряют меру. Политик также предложил сделать все культурно-массовые мероприятия в Новый год бесплатными.

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