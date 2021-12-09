Горняк22: Крупнейшие российские киносети отказались от проката «Елки 8»

Кинотеатр Фото: pixabay.com

Сети усомнились в коммерческом потенциале проекта из-за короткого промежутка между премьерами в кинотеатрах и в Сети и готовы показывать картину не ранее чем через шесть недель до онлайн-платформ

В России российские сети «Киномакс», «Каро», «Синема стар», а также «Синема парк» с «Формулой кино» не будут выпускать в прокат фильм «Елки 8», сообщает «Коммерсантъ».

Причиной отказа стало сокращение до двух недель промежутка между показом в кинотеатрах и премьеров на онлайн-платформах. В кинотеатрах комедию начнут показывать 16 декабря, а уже 30 декабря лента выходит в Сети.

Киносети такие условия не устроили и они заявили дистрибьюторам, что не будут прокатывать фильмы, у которых нет «окна» в восемь недель.

По словам режиссера фильма Антона Богданова, выпускающая фильм студия приняла такое решение «не от хорошей жизни», сообщает РИА Новости.

«Меры приняли из-за пандемийных моментов. Кинотеатры закрываются, прокат маленький. Сначала было принято решение о гибридном релизе – одновременно выпустить на платформе и в кинотеатрах, потом решение о разделить показы», – рассказал он.

Ранее девятилетняя каякерша из Бийска стала звездой шоу Максима Галкина. Гостья студии рассказала ведущему, что с двух лет занимается рафтингом и каякингом. Она также катается на лыжах, коньках и даже сноуборде. В копилке девочки уже немало спортивных достижений.

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