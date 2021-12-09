Горняк22: Мунайский разрез готов закрыть потребность в угле всего Алтайского края

Мунайский разрез Фото: mrazrez.ru

С начала зимы в районах Алтайского края происходит угольный коллапс. Однако в тех районах, где заключили договор с Мунайским разрезом, главы «спят спокойно»

В 2017 году после долгого простоя возобновил работу Мунайский угольный разрез, расположенный в Солтонском районе. Это месторождение, как уверяет руководство предприятия, способно обеспечить углем весь Алтайский край, в том числе удаленные от карьера муниципалитеты. Однако главы районов предпочитают брать топливо в Казахстане либо Кузбассе.

Как рассказал «Толку» директор Мунайского разреза Роман Маршев, выгоду от бурого угля уже оценили главы близлежащих к Солтону районов:

«В конце ноября проводили зональное совещание в Целинном районе. Глава муниципалитета отметил, что после того, как заключил с нами договор на поставку угля, теперь «хоть спит спокойно». Его поддержали и другие главы».

Он отметил, что Мунай готов поставлять уголь и в удаленные районы Алтайского края, организовав за свой счет логистику. Главное в этом вопросе – заинтересованность глав муниципалитетов

«Из 120 млн рублей долгов от муниципалитетов – 70 млн просроченная задолженность. Мы порой закрываем глаза на несвоевременную оплату, но нам тоже нужно выплачивать заработную плату сотрудникам, покупать ГСМ, нести другие производственные затраты», – высказался директор разреза.

Напомним, прокуратура Алтайского края начала проверку по факту недостаточного запаса угля в Локтевском районе. Как ранее сообщал «Толк», поставки угля из Казахстана не осуществлялись из-за отсутствия подвижного состава. Везти топливо из Хакасии или Кузбасса при этом в два раза дороже.

ТОЛК