Горняк22: Кто такая великомученица Екатерина и о чем ей молятся

Православие. Религия. Храм Фото: pixabay.com

7 декабря православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины, которая, по преданию, считается невестой Иисуса Христа

Кто такая святая Екатерина

Святая родилась в семье правителя Александрии Египетской Конста и была названа именем Доротея. Девушка была очень умной и обладала редкой красотой, поэтому хотела выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, красоте, мудрости и богатстве. Об этом пишет портал «Правмир».

Один святой старец сказал ей, что знает лишь одного юношу, который бы подходил по всем параметрам. После этого он вручил девушке икону Богоматери с Иисусом на руках. Всю ночь Екатерина молилась всю ночь и во сне увидела Христа, но он отвернул от нее свой лик.

Тогда старец совершил над Екатериной таинство крещения и научил ее всему, что знал сам. И в эту же ночь девушке снова было видение Господа, который ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.

В это время было пышное языческое празднество, на которое Екатерина отправилась исповедовать свою веру. Но император Максимиан был пленен ее красотой и попытался соблазнить девушку, на что получил гневный отказ. Он велел жестоко мучить девушку и бросить в темницу. Но Екатерина была верна себе и со смирением приняла все пытки.

О чем молятся святой Екатерине

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Александрийская великомученица помогает излечиться от телесных и духовных болезней, усмирить плотские грехи, сохранить семью, защищает при родах и помогает в зачатии ребенка. Об этом пишет портал pravoslavy.ru.

Святая Екатерина считается покровительницей незамужних девушек, которые мечтают о счастливом браке. Искренние молитвы в этот день помогают им найти достойного мужчину.

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