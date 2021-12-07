Горняк22: Мокрый снег, метели и до +5 градусов ожидается 7 декабря в Алтайском крае

Мокрый снег. Снег. Зима. Фото: Анна Меньшикова

Перед похолоданием в регион пришла погода с плюсовой температурой воздуха и осадками. Уже завтра в крае ожидаются морозы

7 декабря дневная температура воздуха в Алтайском крае составит 0…-5, а местами потеплеет до +5 градусов. На большей части территории региона в этот день пройдет снег, мокрый снег, местами возможны метели, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер в течение дня сменится северо-западным, порывы до 18 м/с. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник столбики термометров покажут около -1…+1 градуса. Временами пойдет снег, мокрый снег, ожидается слабая метель. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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