Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на батуте

30 мая возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется. Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В настоящее время дети госпитализированы. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

Барнаул

Алтайская правда