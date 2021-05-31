ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на батуте

Горняк22
9 часов Ago

30 мая возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется. Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В настоящее время дети госпитализированы. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

Барнаул 

Алтайская правда

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