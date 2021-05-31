Горняк22: Виктор Томенко поручил держать ситуацию с происшествием на батуте на особом контроле

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле.

Глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им.

В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП).

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда