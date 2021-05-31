ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Виктор Томенко поручил организовать внеплановую проверку аттракционов

Горняк22
9 часов Ago

Губернатор Виктор Томенко 30 мая поручил своему заместителю Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Поводом стало ЧП, произошедшее с детьми на батуте в Барнауле.

Проверку будет вести инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой инспекции и координирует Александр Лукьянов, пояснили в пресс-службе главы региона.

Как уже сообщала «Алтайская правда», около четырех часов дня на открытой площадке около ТЦ «Район» по улице Попова лопнул надувной батут. Серьезно пострадали две девочки. Врачи оценивали их состояние как тяжелое и крайне тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Две девочки, пострадавшие на батуте в Барнауле, находятся в больнице

Виктор Томенко поручил держать ситуацию с происшествием на батуте на особом контроле

Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей на батуте

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago
Следственный комитет России Фото: СКР На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в рамках доследственной проверки...

Читать по теме:

ВТОПЕ: