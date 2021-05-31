Горняк22: Виктор Томенко поручил организовать внеплановую проверку аттракционов

Губернатор Виктор Томенко 30 мая поручил своему заместителю Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Поводом стало ЧП, произошедшее с детьми на батуте в Барнауле.

Проверку будет вести инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой инспекции и координирует Александр Лукьянов, пояснили в пресс-службе главы региона.

Как уже сообщала «Алтайская правда», около четырех часов дня на открытой площадке около ТЦ «Район» по улице Попова лопнул надувной батут. Серьезно пострадали две девочки. Врачи оценивали их состояние как тяжелое и крайне тяжелое.

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Барнаул

Алтайская правда