ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Ребенок сорвался с горы «Чертов палец» в Алтайском крае

Горняк22
9 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

12-летний мальчик упал с горы «Чертов палец» в селе Ая Алтайского района. Это произошло 30 мая. Отметим, в начале месяца с этой же вершины сорвалась 36-летняя местная жительница.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на место происшествия выезжали спасатели. Они спустили пострадавшего ребенка на носилках. Мальчика увезли в Горно-Алтайскую городскую больницу.

Подчеркнем, гора «Чертов палец» — одна из самых зрелищных и часто посещаемых туристами природных достопримечательностей Алтая. С вершины открывается изумительная по красоте панорама Катуни и Алтайских гор.

Алтайский район 

Алтайская правда

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