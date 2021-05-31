Горняк22: Ребенок сорвался с горы «Чертов палец» в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

12-летний мальчик упал с горы «Чертов палец» в селе Ая Алтайского района. Это произошло 30 мая. Отметим, в начале месяца с этой же вершины сорвалась 36-летняя местная жительница.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на место происшествия выезжали спасатели. Они спустили пострадавшего ребенка на носилках. Мальчика увезли в Горно-Алтайскую городскую больницу.

Подчеркнем, гора «Чертов палец» — одна из самых зрелищных и часто посещаемых туристами природных достопримечательностей Алтая. С вершины открывается изумительная по красоте панорама Катуни и Алтайских гор.

Алтайский район

Алтайская правда