Горняк22: Алтайский город накрыла песчаная буря из Казахстана

Небо в тучах Фото: pexels.com

Непогода в укрытый снегом Горняк налетела внезапно, заслонив небосклон серым облаком. Она бушевала в течение нескольких минут

Алтайский город Горняк 3 декабря накрыла песчаная буря. Об этом сообщает телеграм-канал «Горняк онлайн».

По данным источника, непогода несколько минут бушевала в города.

Сообщается, что сильные ветра принесли песок из степей Казахстана.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае непогода сменится к выходным теплом без осадков.

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