Горняк22: Поезд протаранил машину скорой помощи в Хабаровском крае

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Предварительно, автомобиль «скорой» выехал на переезд на красный сигнал светофора. Полиция устанавливает причины происшествия

В Хабаровском крае локомотив протаранил машину скорой помощи, один человек погиб, двое госпитализированы. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

По предварительным данным, машина выехала на пути на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На месте происшествия погиб фельдшер, водителя машины и пациента, которого перевозили медики, госпитализировали. По сведениям ТАСС, последнего везли в больницу с двусторонней ковидной пневмонией. В ходе аварии у него произошло кровоизлияние в мозг, у него также диагностировали переломы ребер. Пострадавшего поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Состояние водителя оценивают как средней степени тяжести.

Ранее подобный трагический инцидент произошел в Алтайском крае – снегоуборочный поезд протаранил и протащил по путям легковой автомобиль, в котором учительница начальной школы везла детей. Три ребенка погибли на месте, за жизнь еще одного второклассника и водителя борются врачи.

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