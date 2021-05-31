ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле Toyota сбила 8-летнего мальчика и скрылась с места ДТП

Горняк22
9 часов Ago

30 мая вечером в Барнауле иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Накануне в 19:40 на ул. Балтийской произошло ДТП. Водитель на автомобиле Toyota Corolla допустил наезд на 8-летнего мальчика-пешехода. Он переходил проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Ребенок получил телесные травмы,.

Автовладелец скрылся с места ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции был объявлен «план-перехват». И уже через 10 минут водитель был задержан.

В отношении него возбуждено административное делопроизводство. По факту ДТП назначена проверка, сообщает ОГИБДД по Барнаулу.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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