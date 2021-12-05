Горняк22: В Алтайском крае пилота самодельного ЛА оштрафовали за полет

Дельталет Фото: pexels.com

Против мужчины возбудили дело по части 2 статьи 11.4 КоАП – о нарушении правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными таким правом

В Алтайском крае пилота самодельного летательного аппарата оштрафовали за нарушение требований безопасности полётов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в минувшем сентябре житель Михайловского района на дельталёте поднялся в небо над полевой дорогой между селами Михайловское и Назаровка. При этом уведомления об использовании воздушного пространства в органы управления воздушным движением пилотом не направлялись, отметили в надзорном органе.

Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай возобновят внутреннее авиасообщение.

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