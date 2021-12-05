Горняк22: Российские спутники сняли солнечное затмение на поверхности Земли

Луна. Ночь. Затмение Фото: Pexels

Астрономическое событие произошло в субботу днем — Луна полностью закрыла Солнце. Тень от небесного тела на Земле можно было наблюдать почти две минуты

Российские космические аппараты 4 декабря сняли солнечное затмение – снимки публикует госкорпорация «Роскосмос».

«Электро-Л» (гидрометеорологический спутник, – Прим.ред.) запечатлел лунную тень на поверхности Земли», – сказали в корпорации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

Явление можно было частично наблюдать в Антарктиде, на ряде территорий южных частей Африки, Южной Америки и Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

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