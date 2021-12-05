Горняк22: День волонтера России 2021: история и традиции праздника

Жесты. Сурдопереводчик. Руки. Любовь. Сердце Фото: pixabay.com

Ежегодно 5 декабря в России отмечают День волонтера (добровольца). Рассказываем об истории этого праздника, а также о его традициях

История Дня волонтера

День волонтера еще называют Международный день добровольца. Он появился по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. его решили создать во имя экономического и социально развития. Об этом пишет портал calend.ru.

К празднованию этого события наша страна присоединилась в 2017 году. Соответствующий указ подписал президент России.

Традиции Дня волонтера

5 декабря в честь этого праздника проводят различные массовые мероприятия, флешмобы и конкурсы в поддержку волонтеров.

В этот день организовывают благотворительные концерты и праздничные вечера.

На День волонтера каждый неравнодушный стремится сделать доброе дело, помочь нуждающемуся или же совершить какой-либо героический поступок.

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