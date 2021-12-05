Горняк22: В Алтайском крае главе сельсовета дали срок за хищения из бюджета

Деньги. Рубли Фото: Анна Меньшикова, Толк

В ходе процесса чиновница вину в совершении преступления не признала. Продолжит ли она работу на своем посту — не уточняется

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор в отношении главы Лобанихинского сельсовета (Новочихинский район) по делу о присвоении денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда.

Суд установил, что в 2018 году женщина похитила 46,5 тысяч рублей из бюджета, оформив несколько муниципальных контрактов на подставных лиц.

Чиновнице назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, в пользу сельсовета с главы взыскали причиненный материальный ущерб.

Ранее «Толк» сообщал о том, что офицеров Росгвардии заподозрили в хищении почти 200 млн рублей.

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