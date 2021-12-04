ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Что модно носить зимой 2021-2022 года: топ-10 главных трендов

Горняк22
10 часов Ago

Стиль. Имидж. Мода Фото: скриншот видео телеканала "Толк"

Уютные трикотажные платья, бахрома и черные костюмы все еще остаются в модном топе. «Толк» подготовил подборку из десяти главных трендов сезона зима 2021-2022 года

Бахрома

Бахрома снова стала популярной в сезоне 2020 года и не собирается сдавать свои позиции и сейчас. Этот элемент находит свое отражение на базовых вещах, замшевых парках и сумках.

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Публикация от Chloé (@chloe)

Эко-мех

Большое количество брендов в этом сезоне отдает предпочтение искусственному меху. Тренд, который нацелен на экологичность и осознанное потребление, снова в моде.

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Публикация от Prada (@prada)

Лиловый цвет

Мягкий и нежный лиловый цвет в одежде популярен этой зимой. В этом цвете можно приобретать не только платья и пальто, но и даже дутые пуховики и брюки.

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Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial)

Унты

Те самые меховые сапожки из нашего детства стали трендом этого сезона. Неизвестно, как долго они продержатся в топе, но на сегодняшний день это главный элемент гардероба.

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Публикация от CHANEL (@chanelofficial)

Свитера

Зимой самым модным элементом гардероба станет, так называемый, «дедушкин» свитер с олдскульным принтом. Этот тренд встречается у Versace, Chanel или Prada.

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Публикация от Versace (@versace)

Необработанный деним

Деним остается актуальным каждый сезон, но зимой бренды сделали акцент именно на необработанную ткань.

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Публикация от OTTOLINGER (@ottolinger1000)

Серебро

Своего выхода в свет дождались россыпи пайеток и сверкающие камни. Металлизированные платья и комбинезоны будут на пике популярности в этом зимнем сезоне.

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Публикация от Louis Vuitton (@louisvuitton)

Шелковые платки и косынки

В 2020 году самым модным головным убором были балаклавы. В сезоне зима 2021-2022 года им на смену придут нежные косынки и платки из шелка.

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Публикация от Dior Official (@dior)

Трикотаж

Мировые дизайнеры уверены, что трикотаж является главным открытием этого сезона. Зимой будут популярны макси-платья, кникерсы и даже обувь и сумки с элементами трикотажа.

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Публикация от Fendi (@fendi)

Черный брючный костюм

Классика всегда остается в моде. Черный брючный костюм станет идеальным элементом гардероба каждой женщины. Такая вещь не только универсальна, она также идеально подчеркивает фигуру.

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Публикация от Ann Demeulemeester (@anndemeulemeester_official)

Источник

ТОЛК

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