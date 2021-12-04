ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: «Меня выбрала»: Иван Ургант посвятил пост умершей бабушке

Горняк22
10 часов Ago

Иван Ургант с бабушкой Ниной Ургант Фото: instagram.com/urgantcom

Свои соболезнования под постом выразили Максим Галкин, Михаил Галустян, Елена Малышева, Александр Рева и многие поклонники творчества артистической династии Ургантов

Шоумен Иван Ургант посвятил пост своей бабушке Нине Ургант, которая ушла из жизни в возрасте 93 лет. О своих воспоминаниях о не он рассказал в своем Instagram.

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…», – написал артист.

Ургант задался вопросом, почему его знаменитая родственница уделяла так много времени именно ему, а не своим мужьям и подругам.

«Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», – и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты», – вспомнил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ургант умерла в Москве 3 декабря. За свою карьеру успела сняться более чем в 50 фильмах и сериалах. При этом она продолжала служить в театре, где была задействована более чем в 30 спектаклях. Именно в исполнении Нины Ургант стала известна песня «Десятый наш десантный батальон». Ее Булат Окуджава написал специально для фильма «Белорусский вокзал».

Ранее в интервью к 90-летию артистки Иван Ургант рассказывал о детстве с легендарной бабушкой Ниной.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22
10 часов Ago
Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com Преступление выявил отдел собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативных сотрудников регионального управления ФСБ В Барнауле судебного...
Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: В Алтайском крае бывший судебный пристав-исполнитель признан виновным в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае бывший судебный пристав-исполнитель признан виновным в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: