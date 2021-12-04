ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22
10 часов Ago

Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com

Преступление выявил отдел собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативных сотрудников регионального управления ФСБ

В Барнауле судебного пристава-исполнителя признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, минувшей весной пристав получил половину из ранее оговоренной взятки в размере 20 тысяч рублей – деньги сотруднику передал представителя граждан, по чьим производствам работал пристав.

«Взятка предназначалась для окончания производств без фактического исполнения требований взыскателей, содержащихся в исполнительных документах», – пояснили в ведомстве.

В ходе следствия инспектор вину признал лишь частично. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Заринске за взятки задержан председатель комитета по горхозяйству и ЖКХ.

ТОЛК

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