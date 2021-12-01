Горняк22: Застройщика скандально известного поселка хотят обанкротить в Барнауле

Сибирская Долина Фото: Анна Меньшикова

Налоговая служба пытается обанкротить застройщика поселка Сибирская долина, жители которого постоянно жалуются на перебои с водой

Налоговая инспекция подала заявление о признании банкротом Виталия Гурова, который в числе учредителей компании «Боливар» застраивал коттеджный поселок Сибирская долина (на территории Бельмесево). Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Алтайского края.

«Административное давление»

Из заявления следует, что оно мотивировано наличием у предпринимателя неисполненных обязательных платежей в размере почти 3 млн рублей. Сам Виталий Гуров поясняет, что они не имеют отношения к деятельности его компаний, обслуживающих Сибирскую долину. Он считает, что требования предъявлены необоснованно, и не исключает, что это одна из попыток административного давления.

Собеседник рассказал о том, что мэрия чинит ему препятствия в части обслуживания поселка. Так, например, по его словам, он планировал оформить в собственность и модернизировать свои водопроводные сети, построенные на принадлежащих ему участках. Это позволило бы улучшить качество и процесс водоснабжения, урегулировать тарифы. Для этого, говорит Гуров, он неоднократно обращался в администрацию за необходимыми документами, но там ему отказывают.

02 ноября, 8:03

«Фотосессия»: жители Сибирской долины отрицают организацию акции протеста

После «коллективной фотосессии», сделанной возле торгового центра в Сибирской долине, двум участникам грозит административный штраф

«В целом у нас нет проблем с качеством воды и перебоев. Мы делали анализ, выявлялись только единичные случаи повышенного содержания железа. И летом в засуху, когда идет интенсивный полив, у нас падает напор. Вот эту проблему мы бы и решили, если бы нам дали возможность улучшить систему водоснабжения. В том числе уже запроектирована станция обезжелезивания», – пояснил Виталий Гуров «Толку».

Два «лагеря»

Застройщик напомнил, что воду от его сетей получают не все жители поселка. Часть из них «запитана» от водопровода другой ресурсоснабжающей организации, которой владеет Вячеслав Гаврилов. И проблемы с качеством воды именно у того «лагеря» жильцов.

Гаврилов на это ранее возражал так: «Скважина еще «молодая», она промывается. Почему запах? Да потому что, устанавливая водопроводные трубы, многие собственники домов нарушили технический регламент. Плюс ставят водоочистители гигантского размера, в которых вода застаивается. А виноватыми остались коммунальщики».

Вместе с тем недавно мэрия обнародовала проект по развитию данного поселка. В него входило строительство школы, детсадов, многофункционального здания, детской площадки, был одобрен даже бассейн, предложенный местными жителями.

Также в планах – передача действующих водопроводных сетей, скважины и участков под ними в муниципальную собственность. Проект предполагал увеличение мощностей, строительство насосной станции, водоочистной и противопожарной систем. Сообщалось, что для выкупа объектов с собственниками будет достигнута договоренность.

08 сентября, 7:28

Водопровод, школа, детсады и дома. Как в Барнауле достроят Сибирскую Долину

Мэрия Барнаула займется развитием проблемного барнаульского поселка Сибирская Долина. Здесь решат вопрос с водоснабжением, построят два детских сада, школу, спортивную площадку и дороги

Но Гуров уверяет, что с ним никто переговоры не вел, и называет такие маневры «рейдерским захватом». Он также выражает большие сомнения, что администрация построит все, что обещает. По его мнению, чиновники «только зря тратят деньги налогоплательщиков на разработку таких проектов».

Кстати, по его словам, подобные проблемы могут возникнуть и с газом. «Если к нашим газовым сетям Гаврилов подключит своих потребителей, то у нас давление упадет. Мы этого пытаемся не допустить, и интересы наших жителей уже сейчас отстаиваем в суде», – сообщил Гуров.

Он также напомнил, что изначально весь поселок должны были снабжать ресурсами только его организации. Это было заложено в проекте освоения земель компанией «Боливар», которая строила коммуникации, готовила и продавала участки еще с 2008 года.

«Но потом часть территории, предназначенной под «инженерку», отошла частному собственнику, который построил на ней свои сети и подключил своих абонентов. Тоже, кстати, не без помощи администрации. И начались проблемы», – вспоминает Виталий Гуров.

Недавно он подготовил соответствующее обращение к уполномоченному по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову. В нем он просит помочь в решении проблем и подробно излагает суть всех претензий к городскому комитету по строительству, который, по его мнению, своими «незаконными действиями препятствует улучшению качества водоснабжения жителей поселка».

ТОЛК