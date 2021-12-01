ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Всемирный день борьбы со СПИДом 2021: история и важные факты

Горняк22
13 часов Ago

День борьбы со СПИДом Фото: pexels.com

Всемирный день борьбы со СПИДом не носит праздничный характер. Он создан для того, чтобы донести до всего мира важность борьбы с заболеванием

История Всемирного дня борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. С того момента это событие ежегодно отмечают 1 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Этот день создали для того, чтобы повысить осведомленность населения планеты об этом заболевании, способах его распространения, а также методах предотвращения и возможностях лечения.

Каждый год этот день посвящен определенной теме. В 2021 году она звучит так: «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД».

Факты о заболевании

  • По данным 2020 года, около 38 млн людей на планете живет с ВИЧ.
  • ВИЧ-инфекцией можно заразиться половым путем, через кровь, при вторичном использовании шприцев. Заболевание также может передаться от матери к ребенку во время родов или же при кормлении его грудью.
  • Средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного при отсутствии лечения составляет 5-10 лет.
  • СПИД – это конечная и самая тяжелая стадия развития ВИЧ-инфекции.
  • Существуют лекарственные препараты, которые подавляют размножение вируса, не дают болезни прогрессировать и не допускают перехода ВИЧ-инфекции в СПИД.
  • ВИЧ нельзя заразиться в быту, при поцелуях, укусах, чихании и рукопожатиях. Также он не передается и комарами.
  • Каждый год 2 млн человек умирают от СПИДа, потому что не имеют доступа к лекарствам.

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