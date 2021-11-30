Горняк22: Всемирный день домашних животных 2021: история и традиции

Животные. Кошка. Собака. Дружба Фото: Фото: pixabay.com

Один из добрых и милых праздников отмечают во всем мире 30 ноября. Рассказываем, как его отмечают и с какими традициями он связан

История Всемирного дня домашних животных

Всемирный день домашних животных (World Pets Day) предложили отмечать еще в 1931 году во Флоренции. Инициаторами стали сторонники движения в защиту природы. Различные экологические организации эту инициативу поддержали и заявили о готовности заниматься организацией различных мероприятий к этому дню. Об этом пишет портал calend.ru.

В России утвердить этот праздник предложил Международный фонд защиты животных в 2000 году. Его отмечают обладатели домашних животных, ветеринары, кинологи и все те, чья деятельность направлена на предотвращения жестокого обращения с ними. Об это сообщает «КП».

Праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и напоминает миру об ответственности за братьев наших меньших. Он проходит под девизом: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

Традиции Всемирного дня домашних животных

Домашние животные. Кошка. Собака Фото: Фото: pixabay.com

30 ноября во всем мире неравнодушные люди выступают против насилия над животными. Они зачастую организовывают сбор средств на поддержку приютов и благоустраивают их территории.

В некоторых городах России в этот день проводят выставки домашних питомцев и конкурсы, на которых они показывают свои достижения и дарят всем присутствующим хорошее настроение.

Многие страны проводят пикеты в защиту животных, флешмобы в поддержку создания специализированных приютов и клиник, а также выставки кошек и собак.

Владельцы домашних питомцев в праздничный день позволяют своим любимцам делать то, что всегда было под запретом. Например, рвать обои, грызть мебель, прятать тапки или есть со стола. В честь этого дня им также покупают различные лакомства и уделяют максимум внимания.

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