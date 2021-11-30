ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Стройки и больницы: алтайский ОНФ обозначил ключевые проблемы региона

Горняк22
12 часов Ago

Конференция Алтайского отделения ОНФ Фото: Алевтины Бондаренко

«Фронтовики» составили список предложений региональному правительству, чтобы повысить качество жизни населения Алтайского края

26 ноября в Барнауле прошла конференции регионального отделения общероссийского народного фронта. На заседании «фронтовики» подвели итоги работы в 2021 году, а также обозначили ключевые проблемы в областях здравоохранения и строительства в Алтайском крае.

«Каждый день теряем коллег»

Одна из ключевых проблем, которая обострилась в период пандемии – это состояние системы здравоохранения. Как выразилась сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, главный редактор краевого медико-социального журнала «Здоровье алтайской семьи» Ирина Козлова, тема нехватки кадров «особенно болезненная».

«Укомплектованность учреждений здравоохранения медперсоналом по статистики составляет 68,6%. Но если мы копнем глубже, то увидим, что среди врачей очень много людей пожилого возраста, кадры выгорают, уходят из профессии. Есть и высокая смертность. Каждый день мы теряем кого-то из наших коллег», – отметила Козлова.

Директор по развитию и медицинскому направлению «Алтайского биофармацевтического кластера» Николай Якушев добавил, что особенно сложно с кадрами в сельской местности. Кроме того, в селах есть проблемы с доступностью к медучреждениям.

«Открытие 9 из 17 фельдшерско-акушерских пунктов перенесено на декабрь. Но заработают они еще не скоро, так как их необходимо оснастить медицинским оборудованием, инвентарем, найти кадры. Все это может затянуться надолго», – высказался Якушев.

Стройки и больницы: алтайский ОНФ обозначил ключевые проблемы региона1 12 августа, 6:04

В минздраве Алтая объяснили, почему затянули строительство четырех ФАПов

Строительство должны завершить 31 августа 2021 года, но, по словам представителей проекта ОНФ «Село. Территория развития», ситуация «остается тревожной»

«Фронтовики» обратились с предложением к правительству края выделить целевое финансирование на медицинское оборудование и инвентарь для ФАПов. Кроме того, проработать вопрос строительства амбулаторий и филиалов поликлиник в новых поселках в пригороде Барнаула, где есть проблемы с первичной медицинской помощью.

Еще один из ключевых пунктов указанных в обращении регионального ОНФ – ускорить строительство краевой туберкулезной больницы в Новоалтайске, чтобы организовать на ее базе инфекционное отделение для плановой помощи пациентов с другими заболеваниями.

«Перспективы не обнадеживают»

Член исполкома ОНФ Юрий Ряполов отметил проблему в сфере строительства социально-значимых объектов, многие из которых либо заморожены, либо их возводят с большим отставанием по срокам. При этом, добавил он, перспективы в этом плане на будущий год «не обнадеживают».

«На самом деле это архиважная проблема. Детские сады и школы переполнены, а строительство новых затягивают. Одна из основных причин – рост цен на стройматериалы. Несмотря на то, что правительство края увеличило финансирование на строительство социальных объектов, проблем еще много», – отметил Ряполов.

Как пример он привел строительство детского сада в Боровихе Первомайского района, который уже несколько лет ждут местные жители. Для него муниципалитет выделили земельный участок, но как позже выяснилось, что он оказался в черте земель относящихся к лесному фонду.

ОНФ в очередной раз обратился к алтайскому с предложением правительству внести изменения в генеральный план муниципалитета и включить данный участок в категорию земель населенных пунктов, либо подыскать для строительства детского сада другое место.

Также фронтовики предлагают для решения вопросов строительства социальных объектов скоординировать работу региональной власти и местного самоуправления, чтобы было взаимодействие начиная от выбора земельного участка и получения лицензии до сдачи в эксплуатацию.

ТОЛК

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