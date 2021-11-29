Горняк22: В понедельник утренние пробки в Барнауле составили 9 баллов

Пробки. Зима Фото: pexels.com

В понедельник утром в Барнауле из-за непогоды вновь образовался транспортный коллапс: сложная дорожная ситуация наблюдается как в центре города, так и на периферии

Утром 29 ноября в Барнауле наблюдаются девятибалльные пробки. Таковы данные сервиса 2Gis.

Пробки в Барнауле Фото: 2Gis

Так, транспортный коллапс поразил практически все городские улицы: пробки видны на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, а также на улицах Северо-Западной и Матросова.

В спальных районах города ситуация не лучше: в огромной пробке стоит Павловский тракт. Там, помимо прочего, работает сейчас дорожная техника, которая чистит снег. Также сложно проехать на улицах Попова, Малахова, Солнечная Поляна (в районе пересечения с улицами Взлетной и Юрина).

«Багровые» пробки также замечены на улицах Власихинской и Кутузова в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор.

На Змеиногорском тракте автотранспорт встал рядом в районе улицы 6-й Нагорной.

Ранее сообщалось, что барнаульцы негодуют из-за вечной пробки на пересечении трех дорог.

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