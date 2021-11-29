Горняк22: «Не нравится – иди пешком»: в Барнауле таксисты поспорили с пассажирами о ценах

Такси Фото: pixabay.com

Жители Барнаула оказались недовольны завышенными ценами на проезд в такси. В свою очередь, таксисты не торопятся везти пассажиров «за копейки» в другой конец города

Жители Барнаула в соцсетях пожаловались на заоблачные тарифы в такси. Об этом говорится в сообщении группы «Черный список Барнаул».

«Это что вообще за ценник? Что вообще происходит с ценами в нашем городе в последнее время? Это уже вообще беспредел», – говорится в сообщении.

Судя по скрину с приложения такси, за поездку с улицы Малахова, 119, до Малого Прудского переулка, 38, предлагали заплатить 335 рублей в тарифе «Эконом».

Однако свою позицию в комментариях высказал один из таксистов. Он заявил, что это нормальная ситуация, когда едешь на большое расстояние по пробкам.

«А ты сам-то сядь и потаксуй по пробкам в 8-9 баллов за мелкий ценник. Привыкли только ныть, как тряпки. Не нравится цена – иди пешком», – заявил мужчина.

При этом он отметил, что ответственность за пассажиров, особенно с детьми, несут сами водители. Кроме того, с приходом холодов расходы водителей повышаются, что, по их мнению, тоже нужно учитывать.

Однако сами пассажиры уверены, что такие цены слишком высокие и они не должны зависеть от силы пробок на дороге.

Ранее пассажиры пожаловались на высокие тарифы таксистов в аэропорту Барнаула. Так, проезд от аэропорта стоит от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Такие цены «заламывают» таксисты-частники, которые работают на территории местного аэропорта.

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