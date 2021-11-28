Горняк22: Потепление до +2 придет в Алтайский край 28 ноября

Оттепель Фото: pixabay.com

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится — регион ждет «затишье» с небольшими отрицательными температурами, отсутствием осадков и ветра

В Алтайский край в воскресенье придет потепление до плюсовых температур. Прогноз погоды передает региональный ЦГМС.

В крае 28 ноября температура воздуха составит -3 ,-8 градусов, местами до +2. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле будет -4, -6 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

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