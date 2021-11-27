ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Как красиво поздравить с Днем морской пехоты в прозе и стихах

Горняк22
12 часов Ago

Подарок. Упаковка. Праздник Фото: Pexels

27 ноября в России отмечают День морской пехоты — профессиональный праздник морпехов. Подборка приятных поздравлений в День морской пехоты в прозе и стихах — в нашем материале

Поздравления в День морской пехоты в стихах

Мужеством и славой символична дата.
С Днем морской пехоты, бравые ребята!
Вы — надежда наша, вы — страны опора,
Все мы под защитой вашего дозора.
Поздравляем, парни! Будьте же здоровы,
И врагу давайте вы отпор сурово.
Счастья вам, удачи, в жизни — только благ.
Гордо пускай реет пехотинцев флаг!

С Днём морской пехоты!
Будь всегда счастливым,
Беды и тревоги
Пусть проходят мимо!
Пусть всё удаётся,
Все дела и планы.
Счастье пусть найдётся,
И станет постоянным!

Морская пехота, желаем мы вам
Отважно и гордо ходить по морям,
Не знать ни проблем, ни невзгод, ни войны,
И самой красивой в ночи вам звезды!
Пусть будет граница всегда на замке,
Морская в надежных руках ваших всех,
Удачи по жизни, попутного ветра,
Здоровья вам крепкого, чистого неба!

Поздравления с Днем морской пехоты в прозе

Морские пехотинцы — гордость вооруженных сил России. Ваши мужество, стойкость, отвага известны всему миру. Вы всегда достойно справляетесь со всеми боевыми задачами. В День морской пехоты мы желаем вам легкой службы, новых побед, мира и добра в семье!

Поздравляю с Днём морской пехоты в России. Пусть море волнуется, а ты – не волнуйся! Желаю крепкого и бравого здоровья, огромных сил, неугасаемого огня любви в сердце и непобедимого мужества!

Пехотинцы, поздравляю! Пусть ваша жизненная дорога будет необыкновенно интересной, пусть ваш путь станет самым удивительным и дарящим много приятных мгновений и встреч. Пусть мечты и стремления исполнятся и приведут за собой еще более долгоиграющие и высокие цели!

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