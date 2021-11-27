ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Александра Градского госпитализировали в реанимацию

Горняк22
12 часов Ago

Шоу "Голос" Фото: "Первый канал"

Музыканту стало плохо, когда он находился дома. Прибывшие медики заподозрили у него инсульт. Врачи проводят ему реанимационные мероприятия

В Москве экстренно госпитализировали певца Александра Градского. Об этом сообщает «Пятый канал».

По сведениям ресурса, 72-летний музыкант потерял сознание дома, семья не смогла привести его в чувство. Прибывшая бригада медиков заподозрила у Градского инсульт. В больнице его направили в реанимационную палату.

Еще 23 ноября певец пожаловался на плохое самочувствие во время шоу «Голос», где он — один из наставников, к нему несколько раз вызывали врачей, пишет Газета.ru.

В сентябре СМИ писали, что исполнитель перенес коронавирус, а после болезни жаловался на ухудшение самочувствия. Однако Градский назвал эти слухи чушью.

ТОЛК

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